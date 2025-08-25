Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Dnipropetrovsk bölgesinde Zaporojskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde Rus ordusunun bazı önemli noktaları kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde Zaporojskoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın insansız hava aracı uçurma, saklama ve montaj noktalarıyla mühimmat depolarını vurduğu belirtilen açıklamada, ayrıca Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 139 bölgenin de ateş altına alındığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.