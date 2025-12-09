Rusya: Dnipropetrovsk bölgesinde Ostapovskoye yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Rus ordusu, Ukrayna'da cephede ilerleme kaydettiğini ve bir Ukrayna savaş uçağını vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna'ya ait "Su-27" tipi savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Novodanilovka, Donetsk bölgesinde de Çervonoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel