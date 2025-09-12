Haberler

Rusya, Dnipropetrovsk Bölgesinde Novopetrovskoye'yi Ele Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde Novopetrovskoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Novopetrovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi. Çatışma bölgelerinde bazı önemli yerlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novopetrovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

6-12 Eylül tarihleri arasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla büyük çaplı 6 grup saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, bu saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusu için kullanılan ulaştırma ve enerji altyapı tesisleri, askeri havaalanları, silah ve askeri teçhizat depolarının imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, uzun menzilli insansız hava araçları için komuta merkezleri, montaj, depolama ve fırlatma alanları, insansız deniz aracı üretim atölyesi ile Ukrayna silahlı güçleri, nasyonalistler ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu belirtildi.

Geçen hafta Rus ordusunun taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Horoşoye ve Sosnovka yerleşim birimlerini de ele geçirdiği hatırlatılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-27 model savaş uçağını düşürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar

Üniversite yurdunun mutfağında vahşet! Ayıyı parçalarına ayırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.