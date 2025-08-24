Rusya, Dnipropetrovsk Bölgesinde Filiya'yı Ele Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Donbas bölgesinde stratejik noktaların kontrolünü sağladıklarını duyuran bakanlık, Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rus ordusunun, Ukrayna'yla savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Donbas bölgesinde Rus ordusunun önemli yerleri kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Merkez askeri birlikleri, gerçekleştirdikleri taarruzlarla Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Sredneye ve Kleban-Bık yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi! Can pazarı

Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.