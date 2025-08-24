Rusya, Dnipropetrovsk Bölgesinde Filiya'yı Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Donbas bölgesinde stratejik noktaların kontrolünü sağladıklarını duyuran bakanlık, Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan, Rus ordusunun, Ukrayna'yla savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
Donbas bölgesinde Rus ordusunun önemli yerleri kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Merkez askeri birlikleri, gerçekleştirdikleri taarruzlarla Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Sredneye ve Kleban-Bık yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.