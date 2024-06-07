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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: AB'nin diplomatik girişimleri taklit niteliği taşıyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin dahil bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik siyasetinin uyumsuz olduğunu belirterek, 'Brüksel yetkililerinin diplomatik girişimleri taklit niteliği taşıyor.' dedi.

ST. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin dahil bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik siyasetinin uyumsuz olduğunu belirterek, "Brüksel yetkililerinin diplomatik girişimleri taklit niteliği taşıyor." dedi.

Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, "İsrail yanlısı tutumuyla bilinen ve bunu sık sık vurgulayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasındaki sürtüşmeyle AB'de Filistin konusunda ortaya çıkan çatlağı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, şunları söyledi:

"AB politikasındaki uyumsuzluk ortada ve sadece Filistin-İsrail mselesinde değil, diğer birçok krizde, bölgesel ve uluslararası sorunlarda da görülüyor. Ortak yaklaşımın olmaması, Brüksel'in dış siyasetle ilgili faaliyetlerini felç ediyor. Meselenin tarafları ve ilgili ülkeler, AB'nin pozisyonuna güven kaybı yaşıyor. Bu sebeple AB'nin Filistin ile İsrail arasındaki kriz durumuna yönelik olumlu etkisinden bahsetmek zor."

Zaharova, AB'nin dış siyaset alanında karar alma konusunda bağımsız olma özelliğini yitirdiğini belirtti.

Brüksel bürokrasisinin milli çıkarları göz ardı ettiğini ve Washington'u takip ederek hareket ettiğini savunan Zaharova, AB'nin, Ortadoğu meselesinin çözümünde arabuluculuk işlevini tekeline alan ABD tarafından "siyasi boyutlar*dan uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

Zaharova, AB'nin Avrupa dışındaki ülkelere kibirli davranış sergilediğini ve bu sebeple artık güvenilir ortak olamadığını vurgulayarak, "Brüksel yetkililerinin diplomatik girişimleri taklit niteliği taşıyor, organize ettikleri çeşitli görüşme ve konferansların gerginliğin azaltılmasıyla alakası yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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