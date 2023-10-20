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Rusya Dışişleri Bakanlığı: (İsrail'in kiliseye saldırması) sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak...

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Rusya Dışişleri Bakanlığı: (İsrail'in kiliseye saldırması) sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ( İsrail'in kiliseye saldırması) sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz

Kaynak: AA / Güncel

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