Rusya Dışişleri Bakanlığı: Dünya Ticaret Örgütü'nden Ayrılmak Gündemimizde Yok

MOSKOVA, 27 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitry Birichevsky, bazı ülkelerin Moskova'yı "zorla saf dışı bırakma" çabalarına karşın, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) ayrılma planı olmadığını söyledi.

MOSKOVA, 27 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitry Birichevsky, bazı ülkelerin Moskova'yı "zorla saf dışı bırakma" çabalarına karşın, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) ayrılma planı olmadığını söyledi.

Pazartesi günü RIA Novosti'de yayınlanan söyleşisinde Birichevsky, "DTÖ'ye tam üyeliğin fayda ve maliyet dengesini de göz önünde bulundurarak, çok taraflı ticarete katılım için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Birichevsky, "Aynı zamanda, eşit ve karşılıklı çıkarlar temelinde işbirliğini sürdürmeye hazır gelişmekte olan ülkelerle istikrarlı ilişkiler sürdürmek amacıyla, örgütte tam üye olarak kalmak için zemin olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz," dedi.

Daire Başkanı, DTÖ'nün, Rusya'ya karşı düşmanca davranışlarda bulunmayan ülkelerle ticaret ve ekonomik ilişkiler kurdukları, yeri doldurulamaz bir küresel platform olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Asya, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerikalı ortaklarla ve bu bölgelerden benzer görüşteki kişilerle etkileşime özel önem veriyoruz. Onlarla etkileşim de giderek daha aktif ve çeşitli hale geliyor." dedi.

DTÖ kurallarının Avrasya Ekonomik Birliği'nin de işleyişine temel oluşturduğunu belirten Birichevsky, Rusya'nın da örgüt üyesi olarak DTÖ kurallarına uymakla yükümlü olduğunu sözlerine ekledi.