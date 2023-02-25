Rusya Dışişleri Bakanlığı: Çin'in Ukrayna'daki Çatışmanın Çözümüne Katkıda Bulunma Arzusuna Değer Veriyoruz

MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması yönündeki duruşuna ilişkin belgeye övgüde bulundu.

MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması yönündeki duruşuna ilişkin belgeye övgüde bulundu.

Çin Cuma günü erken saatlerde yayımlanan belgede, Ukrayna krizindeki tek uygun çözümün diyalog ve müzakere olduğunu söyleyerek barış görüşmelerinin yeniden başlaması amacıyla koşullar yaratmak için uluslararası çaba gösterilmesi çağrısı yapmıştı.

Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova da Cuma günü yaptığı açıklamada, "Çinli dostlarımızın barışçıl yollarla Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne katkıda bulunma arzusuna çok değer veriyoruz" dedi.

Zakharova, "Çin'in görüşlerini paylaşıyoruz. BM sözleşmesinin ilkelerine ve insani hukuk ve güvenliğin bölünmezliği gibi uluslararası hukuk hükümlerine uymaya kararlıyız" dedi.

Zakharova, "Ukrayna krizine gelince, Rusya özel askeri operasyonun hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmaya açık" diye konuştu.