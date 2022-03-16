Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi. Ankara pragmatik, dengeli bir tutum izliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi. Ankara pragmatik, dengeli bir tutum izliyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmadı" dedi.
(İHA)
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel