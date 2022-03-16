Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi" - Haberler

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Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Lavrov,

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi. Ankara pragmatik, dengeli bir tutum izliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi. Ankara pragmatik, dengeli bir tutum izliyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmadı" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Faşist, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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