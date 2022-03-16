Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı...

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı"

ANKARA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı"

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Ankara, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title