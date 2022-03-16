Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı...
AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı"
ANKARA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel