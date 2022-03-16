Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli." - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli."

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli."

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

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