Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele... - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele...
AA - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız"
AA / Güncel