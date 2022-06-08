Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele... - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele...

AA - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız"

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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