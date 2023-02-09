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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Sudan'daki donanma üssü anlaşması ilerleme kaydediyor"

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Sudan'daki donanma üssü anlaşması ilerleme kaydediyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Sudan'da Kızıldeniz kıyısında bir donanma üssü kurma anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Sudan'da Kızıldeniz kıyısında bir donanma üssü kurma anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Lavrov, Afrika turu kapsamında geldiği Sudan'da düzenlediği basın toplantısında, " Sudan'daki donanma üssü anlaşması ilerleme kaydediyor. Bu anlaşmanın iki ülke arasında daha önceden imzalandığını ve sadece yasalaşmayı beklediğini biliyorsunuz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Sudan'ın, silahlı grupların geçişini önlemek için Orta Afrika Cumhuriyeti ile sınırlarını kapatma kararını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Askeri üs anlaşması

Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, iki ülke askeri alanda eğitim, deneyim alışverişi ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişiyle ilgili işbirliği anlaşmaları imzalamıştı.

Russia Today'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Kasım 2020'de Sudan'da nükleer enerji ünitelerine sahip gemileri barındırabilecek bir Rus üssünün kurulmasını onayladı.

Rusya resmi gazetesi, 9 Aralık 2020'de Rus donanması için Kızıldeniz'de bölgede barış ve güvenliğin desteklenmesi amacıyla bir ikmal ve bakım üssü kurulmasına yönelik Rusya ile Sudan arasındaki anlaşma metnini yayımlamıştı.

Sudan, Beşir rejimi döneminde imzalandığı için Rusya ile donanma üssü anlaşmasını 2021'de dondurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Sudan Rusya Güncel Haberler

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