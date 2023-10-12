Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus-Türk medya ilişkisinin iki ülkenin çıkarlarını karşıladığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, medya alanında Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesinin her iki ülkenin ve halklarının çıkarlarını tam olarak karşıladığını, ikili diyaloğun daha da derinleşmesine katkıda bulunduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, medya alanında Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesinin her iki ülkenin ve halklarının çıkarlarını tam olarak karşıladığını, ikili diyaloğun daha da derinleşmesine katkıda bulunduğunu bildirdi.

Rus TASS haber ajansı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) başkent Moskova'da Türk ve Rus gazetecilerin katıldığı "Rusya-Türkiye işbirliğinin güçlendirilmesinde medyanın rolü" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigori Karasın, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Rus ve Türk gazeteciler katıldı.

Ayrıca Anadolu Ajansı (AA) İcra Kurulu Üyesi, Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve AA Global Pazarlama Müdür Yardımcısı Ahmet Furkan Şahin, Türk gazetecileri heyetinde yer aldı.

Lavrov: "Rusya ve Türkiye ilişkileri dinamik bir şekilde ilerliyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantıya videolu mesaj gönderdi.

Lavrov mesajında, halihazırda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dinamik bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirterek, "İki ülke arasında yoğun bir siyasi diyalog ilerliyor, ekonomik göstergeler katlanarak artıyor. Kültürel ve insani alanda işbirliğimiz genişliyor. Bazı alanlarda örneğin, enerji alanında etkileşimimiz gerçekten stratejik bir nitelik taşıyor." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ortaklığının eşitlik, karşılıklı yarar, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi ilkelerine dayandığına dikkat çeken Lavrov, "İki halk arasında güven duygusunun ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinde önemli bir rol kitle iletişim araçlarına aittir. Mevcut uluslararası koşullarda, ülkelerimiz ve ikili işbirliğimiz etrafında olumlu bir haber arka planının oluşturulması ve sürdürülmesi önem taşıyor." dedi.

Lavrov, Rusya ve Türkiye gazetecilik camiasının yapıcı ve sorumlu bir tutum alması, mesleki etik standartlarına uygun hareket etmesi, Moskova ve Ankara yetkililerinin açıklamalarına göre görevini yapmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Medya alanında Rus-Türk ilişkilerinin giderek gelişmesi, ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılıyor. ve ikili diyaloğun daha da derinleşmesine katkıda bulunuyor. Önde gelen medya aracılığıyla doğrudan temasların ve pratik etkileşimin kurulmasını hep savunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Kötü niyetli ülkelerin yaydığı yalan haberlerden kaynaklanan sonuçları" aşmak amacıyla Rus ve Türk medyasının ortak bilgi güvenliğine yönelik zorluklara ve tehditlere karşı mücadelede, etkileşim mekanizmalarının geliştirilmesinde koordineli eylemlerinin önemine dikkat çeken Lavrov, medya alanında çeşitli sahte ve kışkırtıcı haberlere ortaklaşa karşı koyma ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Lavrov, "Sonuç olarak, Rusya Dışişleri Bakanlığının ülkemizde akredite olan Türk basın mensuplarına azami yardımı sağlamaya devam edeceğine dair güvence vermek isterim. Türk yetkililerinin medya temsilcilerimize karşı da benzer bir tutum sergilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kondraşov: "Türk medyasıyla, AA ile olan ilişkimiz gibi işbirliği kurmayı umuyoruz"

TASS Genel Müdürü Kondraşov, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişiklerin mantıklı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyerek, iki ülkenin verimli ilişkiler üzerine adımlar attığına dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık buluştuğunu hatırlatan Kondraşov, bunun iki ülkenin liderleri arasında yüksek güven olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kondraşov, "Bu gibi güvenin medya temsilcileri arasında da olması lazım. AA ile olan seviyeyi tutturduğumuz ilişki gibi diğer Türk medyası ile işbirliğimizi kurmayı, zenginleştirmeyi umuyoruz." dedi.

TASS haber ajansının doğrudan Türkiye'deki partnerinin AA olduğunu anımsatan Kondraşov, başka platformlarda da AA ile bir araya geldiklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna krizine yönelik gelişmelerin Türkiye'de Batı medyası perspektifinden görüldüğü eleştirisini yapan Kondraşov, "Rusya'da olup bitenler konusunda daha objektif olunmasını istiyoruz. O zaman Türk-Rus ilişkileri bizim tutturduğumuz standartlarda olacaktır." yorumunda bulundu.

Zaharova: "Rusya ve Türkiye ilişkileri zaman imtihanını geçti"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, tarihinde hiç bu kadar yoğun ve açık olmadığını belirterek, bu ilişkilerin dünya trendlerine bağlı olmadığını, dünya trendlerini yönlendirdiğini bildirdi.

Zaharova, "Rusya ve Türkiye ilişkileri gerçekten zaman imtihanını geçti. Biz gerçekten çok zor zamanlardan geçtik. Onlardan çok gururlu ve çok güzel bir şekilde çıkabildik. Böyle bir tecrübeyi göz ardı edemeyiz. Bu bizim ilişkilerimizin geleceğinin ilerlemesi için çok önemli bir şey." dedi.

Bu ilişkilerin daha gelişmesi için sağlıklı bir haber arka planının oluşturulması gerektiğine işaret eden Zaharova, her iki ülke hakkında objektif bir imajın yaratılması gerektiğinin önemli olduğunu anlattı.

Kırıcı ve bozucu olan elementlerin dikkate alınmadan problemleri elbette yansıtmak gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Yıkıcı olan bilgiler dışardan gelen şeyler oluyor. Çünkü bizim ilişkilerimizin gelişmesine karşı olan ülkeler bu tarz bilgileri ortaya atıyor. Bundan dolayı da bu içerikte enformasyon arka planının böyle bir nitelikte yapılandırılmasını isterdik." diye konuştu.

Zaharova, sağlıklı bir enformasyon arka planının oluşturulması için direk bir diyaloğun ve etkileşimin olması gerektiğini dile getirdi.

KGK Genel Başkanı Dim ise iki ülke arasındaki ilişkilerin medyaya da yansıdığına dikkat çekerek, "Rusya ile Türkiye'nin son yıllarda Sayın Putin ve Sayın Erdoğan ile birlikte tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar üst düzeye çıkan dostluk, kardeşlik ve dayanışma gibi konuların yanı sıra medya işbirliği dayanışmasının da üst düzeyde olduğu bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Karakaş: "Medya ilişkilerini olabildiğince ileriye taşımaya çalışıyoruz"

AA İcra Kurulu Üyesi Karakaş, TASS ile AA'nın iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, haftaya İstanbul'da AA'nın ev sahipliğinde, TASS'ın da yönetiminde olduğu Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin toplantısının yapılacağını hatırlattı.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarih boyunca çok güçlü seyrettiğini dile getiren Karakaş, "Bu aradaki ilişkiler siyaset, ekonomi ve sanat alanlarında derin izler bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin medya ilişkilerinin de dinamik olduğunu anlatan Karakaş, "Bu ilişkileri olabildiğince ileri bir safhaya taşımak istiyoruz. Bu ilişkilerin her geçen gün daha olumlu bir hale geldiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Özellikle TASS ve AA arasındaki işbirliğinin yeni projelerle uluslararası alanda daha da artmasını çok arzu ediyoruz. Avrupa Haber Ajansları Birliği ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği çerçevesindeki ilişkilerimizin bu hedefte bir başlangıç noktası olacağına zaten başta inanmıştık." diye konuştu.

Toplantı öncesinde TASS genel müdürlük binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştüğü fotoğraflar dahil iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihini yansıtan fotoğraf sergisi açıldı.

Türk gazeteciler daha sonra Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ile bir araya geldi.