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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mali'deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile görüşme yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mali'deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile görüşme yaptı.

Goita, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştüğünü belirtti.

Rusya ile Mali'nin birçok konuda fikir birliğine sahip olduğunu kaydeden Goita, her 2 ülke halkının çıkarlarını gözeten bu "samimi" ortaklıktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Lavrov, resmi temaslar kapsamında geldiği Mali'de mevkidaşı Abdoulaye Diop ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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