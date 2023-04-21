Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Küba'yı ziyaret etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında Brezilya, Venezuela ve Nikaragua'nın ardından son resmi ziyaretini Küba'ya gerçekleştirdi.

Lavrov, başkent Havana'da Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve eski Devlet Başkanı Raul Castro ile bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Lavrov ve Rodriguez basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Küba'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Küba ile ticaret, yatırım ve karşılıklı işbirliği konularını gözden geçirdiklerini söyledi.

Küba'nın, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştaki tutumuna değinen Lavrov, "Kübalı dostlarımızın başından bu yana tutumlarını açıkça ifade etmelerini takdirle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Küba'ya yönelik "yasadışı ve meşru olmayan" ambargosunu kınadıklarını belirten Lavrov, ABD hükümetinin uluslararası sisteme kendi oyun kurallarını empoze etmeye çalıştığını kaydetti.

Lavrov, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşması için birlik içerisinde çalışacaklarını vurgulayarak, Washington'un 60 yılı aşkındır Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve siyasi ablukayı reddettiklerini bildirdi.

Küba, Rusya'ya teşekkür etti

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez de Rusya'ya yönelik "tek taraflı yaptırımları ve tecrit politikasını" kabul etmediklerini vurgulayarak, yapıcı ve gerçekçi bir çözümden yana olduklarını belirtti.

Kovid-19 salgını ile mücadelede ABD ablukasına karşı Rusya'dan destek gördüklerini hatırlatan Rodriguez, mevkidaşına teşekkür etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rodriguez, Rusya ile sürmekte olan projeleri ele aldıklarını dile getirerek, "Rusya'nın 2030'a kadar Küba'nın Ekonomik-Sosyal Kalkınma Planı'na katılımına ilişkin beklentileri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Lavrov, Küba ziyareti programı kapsamında, ülkenin ulusal kahramanı Jose Marti'nin anıtına çelenk bıraktı.

Öte yandan Lavrov'un Küba'ya ziyareti esnasında Havana'daki ABD Büyükelçiliği binası Ukrayna bayrağının sarı ve mavi renkleriyle aydınlatıldı.