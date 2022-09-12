Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Moskova'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Heniyye ve beraberindeki Filistinli heyet ile Moskova'da bir araya geldi.

Filistin sorunu vurgusuyla Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi platformunda Filistin ulusal birliğinin hızlı bir şekilde yeniden sağlanmasının önemini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde genel olarak kabul edilen uluslararası yasalar ışığında Filistin-İsrail sorununun çözümünün gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Temsilcisi Mihail Bogdanov da heyetle kapsamlı istişarelerde bulundu.