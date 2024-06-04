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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gine'de askeri ve ekonomik işbirliği görüşmeleri yaptı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gineli yetkililerle askeri ve ekonomik işbirliğini görüştü. Lavrov, Gine'de mevkidaşı ve Cumhurbaşkanı ile görüşerek askeri, ekonomik ve tıp alanındaki işbirliklerini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gineli yetkililerle askeri ve ekonomik işbirliğini görüştü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Afrika turnesinin ilk ayağı Gine'de, mevkidaşı Morissanda Kouyate ile görüşen Lavrov, ardından Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya tarafından kabul edildi.

Lavrov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada; askeri, ekonomik ve tıp alanındaki işbirliklerini görüştüklerini söyledi.

Gine'ye en son 2013'te resmi ziyaret düzenleyen Lavrov, temaslarının ardından Kongo Cumhuriyeti'ne geçti.

Kaynak: AA / Güncel

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