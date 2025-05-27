Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yine Türkiye'ye başvurabileceklerini belirterek " Türkiye'ye müzakerelere ve krizin barışçıl çözümüne desteğini devam ettirme isteğinden dolayı minnettarız." dedi.

Bakan Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'la yaptıkları görüşmenin verimli ve faydalı olduğunu belirten Lavrov, Batı'nın Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere engeller koymaya çalıştığını söyledi.

Lavrov, Fidan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğine dikkati çekerek "Putin, Fidan ile görüşmesinde olumlu gündemi ilerletme, ortak projeleri teşvik etme kararlılığımızı teyit etti. Bu projeler, Rusya ve Türkiye'nin meşru haklarını engelleme girişimlerine rağmen yeterince büyük." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasına devam ettiklerini dile getiren Lavrov, Ukrayna'nın kışkırtıcı eylemleri ve tehditleri doğrultusunda TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Türkiye ile ekonomi ve ticaret alanlarındaki ilişkilere değinen Lavrov, "İkili ticaret hacmi istikrarlı şekilde büyüyor. İkili ticaret hacmi geçen yıl 52 milyar doları geçti." diye konuştu.

Lavrov, Türkiye ile turizm alandaki ilişkilere ilişkin ise "Rus vatandaşları, Türkiye'de tatil yapmayı seviyor. Geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden Rus vatandaşlarının sayısı rekor seviyeye ulaştı. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızın, turistik alanlarında güvenliğin sağlanmasına önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine ve oluşan sorunların çözülmesine yönelik çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Lavrov, "Türkiye ile diyalog devam edecek. Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyi geleceği var." dedi.

Lavrov, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik üç yıl içinde sağlanan anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

?"Suriye konusunda yoğun diyaloğa ihtiyaç var"

Lavrov, Rusya ile Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki sorunların çözümüne yönelik girişimlerini sürdüreceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Suriye konusunda yoğun diyaloğa ihtiyaç var. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine bağlı kaldığımızı teyit ettik ve Suriye'nin yönetimine geçiş döneminde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelinmesi konusunda desteğin sağlanmasının önemini vurguladık."

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Lavrov, bu yaptırımlardan Suriye halkının zorluklar yaşadığını söyledi.

Suriye ile Rusya arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Meslektaşım Fidan'ın nazik teklifi üzerine Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile nisanda Antalya'da görüştük ve Rusya'yı ziyaret etmesini teklif ettik." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Libya'daki duruma ilişkin ise "Buradaki durum yeniden kötüleşiyor. (Fidan ile) Libya'da yeniden çatışmaların başlamasını engellemek için Libya taraflarına yönelik etkimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

"Gazze ve Batı Şeria'da olanlar kabul edilemez"

Filistin meselesine de değinen Lavrov, şunları kaydetti:

"Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria'da olanlar kabul edilemez. Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının öngördüğü gibi Filistin devletinin kurulması bilinçli olarak engelleniyor. Çok sayıda sivil öldü ve yaralandı. Bu rakam büyüyor. Bölge ülkeleriyle, şiddetin durdurulmasının yollarının bulunması ve sağlanan anlaşmalara dönülmesi için girişimlerimize devam edeceğiz. Rusya, yaşanan felaketin durdurulması için Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile yoğun işbirliğini devam ettirecek."

Bakan Lavrov; Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

"Türkiye'ye Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne desteğinden dolayı minnettarız"

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta müzakerelerin yapıldığına dikkati çeken Lavrov, "Türkiye'ye müzakerelere ve krizin barışçıl çözümüne desteğini devam ettirme isteğinden dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.

Lavrov, bir gazetecinin, bir sonraki müzakerelerin nerede yapılacağı yönündeki soruya "Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvurabiliriz. İstanbul çok güzeldi." yanıtını verdi.

Ukrayna ile müzakerelerdeki başarının, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına bağlı olacağının altını çizen Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesinden yana olduğunu ancak Avrupa ülkelerinin bu süreci baltalamaya çalıştığını vurguladı.

Lavrov, "Fransa, İngiltere, Almanya ve Polonya, bu savaşın sürdürülmesi için güçleri yetmeyeceğini biliyor ve bu nedenle ABD'nin bu süreçten çekilmesinden korkuyor. Avrupa liderleri, savaş biterse siyasi kariyerlerini utançla sonlandıracaklar. Bu nedenle onlar, bencil çıkarlarını halklarının çıkarlarının üstünde tutuyor. Avrupa'nın, Rusya'nın bağlı kaldığı ve ABD ile Türkiye'nin de desteklediği barış sürecini sabote etmesinden vazgeçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Batılı güçlerin Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarını kaldırma yönündeki kararının uzun süre önce alındığını söyledi.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyet başkanı Vladimir Medinskiy'yi değiştirmek istediği yönündeki iddiaları da değerlendiren Lavrov, bunun "asılsız" olduğunu belirterek "ABD'nin mevcut yönetimiyle iyi şekilde konuşuyoruz. Eğer ABD tarafı bize bir şey iletmek istiyorsa bunu ne şekilde yapacaklarını biliyorlar. Medinskiy, başka bir devlet lideri değil Putin tarafından onaylandı." diye konuştu.

Lavrov, ABD ile tutuklu değişimiyle ilgili detaylar üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.