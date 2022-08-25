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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Moskova'da yapılan görüşme esnasında Suriye meselesinin güncel yönleri hakkında kapsamlı müzakerede bulunuldu.

Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına özel önem verilen görüşmede, bu müzakere platformunda ritmik ve üretken bir diyaloğu sürdürmenin önemi teyit edildi.

Suriye'deki sosyal ve ekonomik durumun normalleşmesini teşvik etme konularının da ele alındığı görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2642 sayılı kararı gereği Suriye'nin sosyal altyapısının yeniden sağlanmasına yönelik projelerin uygulanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması talebi vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Rusya Güncel Haberler

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