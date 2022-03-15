Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi. - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya- İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.

AA / Ali Cura - Güncel

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