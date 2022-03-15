Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya- İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Ali Cura - Güncel