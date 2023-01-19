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Rusya Dışişleri Bakanı Çin ile Yüksek Düzey Bağları Övdü

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Rusya Dışişleri Bakanı Çin ile Yüksek Düzey Bağları Övdü

MOSKOVA, 19 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Rusya-Çin ilişkileri, şüphesiz bu ilişkilerin tüm tarihindeki en iyi zamanları yaşıyor" dedi.

MOSKOVA, 19 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Rusya-Çin ilişkileri, şüphesiz bu ilişkilerin tüm tarihindeki en iyi zamanları yaşıyor" dedi.

Lavrov, yıllık basın toplantısında, "Bu ilişki pragmatik, güvenilir ve karşılıklı saygıya dayalıdır. Bu, herhangi bir ülke arasındaki ilişkiler için ideal bir biçim olarak nitelendirilebilir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "BM içinde yakın bir koordinasyon içerisindeyiz. Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS'in yanı sıra Avrasya Ekonomik Birliği ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki işbirliği aracılığıyla yeni zorluklar ve tehditlerle mücadele ediyoruz" dedi ve bunların Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını güçlendirmeye yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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