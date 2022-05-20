Rusya Dışişleri Bakanı, Afrika'daki krizlerin Afrikalılarca çözülmesi gerektiğini söyledi - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mali'nin ortaya çıkan güvenlik kaynaklı tehlikeler nedeniyle dış yapılardan yardım istemesinden Avrupa'nın rahatsızlık duyduğunu belirterek, " Afrika'daki iç siyasi krizlerin çözümü öncelikle Afrikalıların kendileri tarafından ve Afrikalıların çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmelidir." dedi.

Lavrov, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile Moskova'da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya ile Mali arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için somut meseleleri konuştuklarını aktaran Lavrov, ticaret hacminin iki ülke arasındaki ilişkilerin potansiyeli karşısında yetersiz olduğuna dikkati çekti.

"Avrupa'nın sömürgeci düşüncesi tekrarlanıyor"

Fransa'nın, terörle mücadele operasyonu Barkhane ve Avrupa özel kuvvetlerinin içinde bulunduğu Takuba Görev Gücü'nün faaliyetlerini kısıtlama kararını eleştiren Lavrov, bunun militanların özgürce hareket edeceği anarşi bölgelerinin ortaya çıkması tehlikesini yarattığını ve ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini vurguladı.

Buna bağlı olarak Mali yönetiminin dış yapılardan yardım istemesinden Avrupa'nın rahatsızlık duyduğunu söyleyen Lavrov, bunun, "Avrupalıların uzun zaman önce kurtulması gereken sömürgeci düşüncenin tekrarından başka bir şey olmadığını" dile getirdi.

Lavrov, " Afrika'daki iç siyasi krizlerin çözümü öncelikle Afrikalıların kendileri tarafından ve Afrikalıların çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Dünya toplumunun görevi ise onlara bu konuda gerekli tüm desteği sağlamaktır." diye konuştu.

Fransa ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dünyanın herhangi bir bölgesinde baskın rol talep etme girişimlerinin hoş olmadığını kaydeden Lavrov, Fransa ve AB yetkililerinin, Rusya'nın Afrika'daki temaslarının gelişmesinden endişe duyduğunu ifade ettiğini anımsattı.

Lavrov, "Bu tür argümanları kabul edemem, bunlar tamamen kolonyalizm, neo-kolonyalizmdir. Afrika'yı zor bir duruma getiren geçmiş alışkanlıklardan kopulamamasıdır." ifadelerini kullandı.

"Dış güçler ülkede istikrarsızlaştırma girişimlerinde bulunuyor"

Malili Bakan Diop da ülkesindeki siyasi ve güvenlik konularının çok önemli olduğunu ancak altyapı sorunlarının daha da önem taşıdığını söyledi.

Ukrayna'daki durumu da ele aldıklarını kaydeden Diop, "Biz, Ukrayna'daki ihtilafın çözümünün yaptırımların kaldırılması konusuna bağlı olmasını istemeyiz çünkü tek taraflı yaptırımlar yasa dışıdır ve bu durum bir çözüme yol açmaz. Sorunları siyasi diyalog yoluyla çözmek gerekiyor." dedi.

Birkaç ay önce Mali hükümetini istikrarsızlaştırmak için farklı şekillerde girişimler olduğuna işaret eden Diop, bu şekilde darbe girişimleri yaşandıkça Mali halkının kendi kaderinin efendisi olmaya karar verdiğini dile getirdi.

Diop, "Ortaklar, dünyanın değiştiğini henüz fark etmediler. Bu yüzden hükümeti değiştirmek için girişimlerde bulunuluyor ve bu girişimler demokrasiyi savunduklarını iddia eden ülkeler tarafından organize ediliyor. Her halükarda bu tür girişimleri yapanın bir dış güç olduğu yönünde spekülasyonlarımız var. Şu anda uygulanan çeşitli istikrarsızlaştırma biçimleri var. Ancak bizim için en önemli şey, yaptırımlara rağmen Mali halkının desteğine sahip olmamızdır." diye konuştu.