Haberler

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Ankara'da İstişareler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin ile ekonomik işbirliği konularında görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandr Pankin ile başkent Ankara'da istişarelerde bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ekinci, Rus mevkidaşı Pankin ile Ankara'da bir araya gelerek istişareler gerçekleştirdi.

İstişarelerde, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), G20 ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) başta olmak üzere ekonomik ve mali kuruluşlar ile enerji ve emtia piyasalarındaki durum ele alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyon
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Bahis cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği dev maçlar belli oldu

Bahis cezası alan Eren'in kaçıracağı dev maçlar
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.