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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı.

Güncel Haberler

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı. Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Suçlu olan bu kişiler yanıtımızın sert olacağını bilsinler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Putin Güncel Haberler

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