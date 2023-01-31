Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ'daki durumu görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki durumu ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki durumu ele aldı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Paşinyan telefonda görüştü.
Karabağ'daki mevcut durumun değerlendirildiği görüşmede, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ'a yönelik üçlü anlaşmaların uygulanmasının önemi vurgulandı.
Ermenistan Başbakanlık Ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Karabağ'da görevli Rus barış gücünün faaliyetlerinin de istişare edildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel