Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, enerji piyasalarındaki işbirliğini ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Tebbun telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin OPEC+ ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu kapsamındaki işbirliğinin süreceği teyit edildi.