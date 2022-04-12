Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna'da olanlar bir trajedi ancak Rusya'nın başka çaresi yoktu" - Haberler

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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna'da olanlar bir trajedi ancak Rusya'nın başka çaresi yoktu"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Ukrayna'da olanlar bir trajedi ancak Rusya'nın başka çaresi yoktu'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi. Ukrayna'da olanlar bir trajedi ancak Rusya'nın başka çaresi yoktu" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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