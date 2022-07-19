Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu...
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik."
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik."
AA / Ali Cura - Güncel