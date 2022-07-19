Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu... - Haberler

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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu...

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik."

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik."

AA / Ali Cura - Güncel

Vladimir Putin Türkiye Suriye İran Güncel Haberler

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