Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu... Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik." Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik." AA / Ali Cura - Güncel Vladimir Putin Türkiye Suriye İran Güncel Haberler

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