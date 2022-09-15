Rusya Devlet Başkanı Putin, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Şerif ile yaptığı görüşmede Pakistan'ı hem Güneydoğu Asya'da hem de bir bütün olarak Asya'da Rusya'nın öncelikli ortaklarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Rusya ve Pakistan arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini dile getiren Putin, Pakistan'da yaşanan sel felaketinden dolayı yardıma hazır olduklarını ifade etti.

İlişkilerin çok olumlu ve tamamen farklı yönlerde geliştiğin hatırlatan Putin, "Elbette, dikkat etmemiz gereken ilk şey ticari ve ekonomik bağlar. Ne yazık ki salgın sonucunda ticarette hafif bir düşüş yaşadığımızı belirtmek gerekir ancak bu sonbaharda hükümetler arası komisyonun bir sonraki toplantısı Karaçi'de yapılacak. Her iki taraftaki meslektaşlarımızın sadece ticareti eski haline getirmenin değil, aynı zamanda artırmanın da yollarını bulabileceklerini umuyorum." diye konuştu.

Üzerinde çalışılması gereken konular olduğunu aktaran Putin, demir yolu taşımacılığı alanında ve enerji sektöründe beklentileri olduğunu bildirdi. Putin, Rusya ile Pakistan arasındaki Pakistan Akımı projesini hatırlatarak, altyapının bir kısmının zaten oluşturulduğunu kaydetti.

Putin, "Rusya, Kazakistan, Özbekistan altyapısı oluşturuldu. Afganistan ile sorunu çözmemiz lazım." dedi.

İki ülkenin birlikte uygulayabileceği çok ilginç projeler olduğunu belirten Putin, gelecekte bunun için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.