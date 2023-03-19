Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım'da

? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru bir referandumla 16 Mart 2014'te ilhak edilmesinin yıldönümü haftasında bugün Kırım'a geldi.

? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru bir referandumla 16 Mart 2014'te ilhak edilmesinin yıldönümü haftasında bugün Kırım'a geldi.

Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev, Putin'in Kırım ziyaretini doğrulayarak çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldığını belirtti. Temaslarını tamamlayan Putin'in binadan ayrılırken resmi aracı kendisinin kullandığı görüldü.

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu tarafından 16 Mart 2014'te düzenlenen gayrimeşru bir referandumla ve uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edilmişti.