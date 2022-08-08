Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ele alındı.
Açıklamada, görüşmede Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların uygulanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel