Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine...
Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor.
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor."