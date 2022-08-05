Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine... Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor." Güncel AA / Ali Cura Vladimir Putin Türkiye Suriye Güncel Haberler

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