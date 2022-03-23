- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Ukrayna'ya başlattıkları askeri operasyonların ardından Rusya'ya karşı Batılı ülkeler tarafından alınan yaptırım kararlarına misilleme yapmaya devam eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümeti ile bir araya geldi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de katıldığı toplantıda doğal gaz satışı ile ilgili yeni kararını açıklayan Putin, "Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz. Yapılacak değişiklik sadece ödemede kullanılacak para birimine ilişkin olacak. Sözleşmelerde öngörülen miktarda doğal gaz sağlamaya devam edeceğiz. Gazprom'a ödemede kullanılacak para birimi konusunda sözleşmelerde değişikliği yapması için talimat verilecek. Merkez Bankası ve hükümet bu operasyonların rubleye döndürülmesi konusunda çözümleri bir hafta içinde ortaya koyacaklar. Kolektif Batı, Rus rezervlerini dondurarak Rusya'yı temerrüde düşürdü ve para birimlerinin güvenilirliğine bir çizgi çekti" dedi.

"Yaptırım kararları etkili olmayacak"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD ve İngiltere'nin, Rus petrol ve gazının alımına yönelik koyduğu yasağın ülkesinde etkisinin çok az olduğunu söyledi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ise "ABD'ye gelince, toplam petrol ihracatımızın yüzde 3'ünü ve petrol ürünlerinin yüzde 7'sini oraya sağladık" diyerek kendilerine yönelik alınan yaptırım kararlarının etkili olmayacağını savundu.