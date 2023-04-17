Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Savunma Bakanı ile Görüştü

MOSKOVA, 17 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

MOSKOVA, 17 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Pazar günü gerçekleşen görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yakın zamanda Rusya'ya yaptığı ziyaretin verimli geçtiğini hatırlatan Putin, Li'den Xi'ye içten selam ve iyi dileklerini iletmesini istedi. Putin, bu ziyaret sırasında yeni dönemde Rusya-Çin ilişkilerinin gelişiminin yönünü belirlediklerini ve iki ülke arasındaki stratejik koordinasyonu daha da güçlendirme ve ekonomi, kültür ve eğitim gibi konularda tatbiki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Askeri işbirliğinin Rusya-Çin ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Putin, iki ordunun ortak eğitim, profesyonel fikir alışverişleri ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmesi ve iki ülke arasındaki stratejik karşılıklı güvenin derinleştirilmesinin sürdürülmesine yönelik umudunu ifade etti.

Xi'nin samimi selamlarını ve iyi dileklerini Putin'e ileten Li, iki liderin Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimine yön verdiğini ve yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını sürekli derinleştiğini söyledi. Li, iki ülke arasındaki askeri karşılıklı güvenin, işbirliğindeki büyük ilerlemelerle giderek artan şekilde pekiştirildiğini dile getirdi.

Çin Savunma Bakanı, iki liderin vardığı mutabakatı tam olarak uygulamak, iki ordu arasındaki stratejik iletişimi daha fazla güçlendirmek ve çok taraflı koordinasyon ve işbirliğini sağlamlaştırarak küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına yeni katkılarda bulunmak üzere Çin'in Rusya ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.