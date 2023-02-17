Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lukaşenko, Moskova bölgesindeki rezidansta görüştü.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, başta ekonomi olmak üzere, iki ülke arasındaki güvenlik meseleleri ve askeri işbirliğini görüşeceklerini vurguladı.

Rusya ile Belarus arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 43 milyar doların üzerine çıktığını kaydeden Putin, başta endüstriyel alanda olmak üzere, pek çok alanda işbirliği fırsatının ortaya çıktığını dile getirdi.

Rusya-Belarus Birlik Devleti'ni güçlendirmek için daha fazla çalışılması gerektiğine işaret eden Putin, üzerinde çalışılan 28 programın ekonomik alanda işbirliğinin gelişmesi için koşullar oluşturduğunu kaydetti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Rusya'nın Belarus bilişim şirketlerine 300 milyon dolarlık iş yaptırdığını belirterek Rus bilişim sektörünün kendi çalışanlarının ise milyar dolarlık işler yaptığını dile getirdi. Lukaşenko, "Bu alanda bile sözde barışsever ülkeler bizi sıkıştırmayı başaramadılar." dedi.

Savunma alanında yapılan işbirliğine de değinen Lukaşenko, "Sizinle savunma ve güvenlik konusunda mutabık kaldığımız her şeyi, Belarus tarafı geçen yıl yüzde yüz yerine getirdi. Yüzde yüz ve hatta daha fazlası yapıldı." diye konuştu.