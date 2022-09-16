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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye...

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Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız"

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız"

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Vladimir Putin Güncel Haberler

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