Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Gudkov Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın Primorsk Bölge Valisi, Tuğgeneral Mihayil Gudkov'un Kursk bölgesinde görev esnasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Gudkov, Pasifik Filosu'nda Ukraynalı askerlerle çatışmalarda yer almıştı.

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mihayil Gudkov'un, görev esnasında Kursk bölgesinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Rusya'nın Primorsk Bölge Valisi Oleg Kojemyako, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Mihayil Gudkov ve diğer askerler, Kursk bölgesinde görev esnasında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gudkov, Pasifik Filosu'na bağlı 155. Deniz Tugayı Komutanı olarak Kursk bölgesinde Ukraynalı askerlere karşı çatışmalarda yer almıştı.

"Rusya Kahramanı" ünvanına sahip Gudkov, mart ayında Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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