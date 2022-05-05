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Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarkalı 4 diplomatın sınır dışı edildiği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarkalı 4 diplomatın sınır dışı edildiği aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta diğer ülkelerle ilgili de diplomatik kararlar alınıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın misilleme olarak Danimarkalı 4 diplomatı ve 3 çalışanı sınır dışı ettiği belirtilirken, diplomatlara ve çalışanlara 2 hafta içinde ülkeyi terk etmeleri bildirildi. Bakanlık ayrıca, Rusya'nın gelecek günlerdeki düşmanca eylemlere karşı ek önlemler alma hakkını da saklı tuttuğunu ifade etti.

"SORUNLU BİR KARAR"

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Rusya tarafından alınan kararı doğrulayarak, "Bu tamamen haksız ve derin problemler içeren bir karardır. Rusya artık gerçek bir diyalog ve diplomasi kurmayı istemiyor" açıklamasında bulundu. Kofod ayrıca, geçen ay sınır dışı edilen 15 Rus çalışanın diplomat değil, istihbarat ajanı olduğunu söyledi.

Danimarka geçen ay, Ukrayna'nın Bucha kentinde toplu mezarların bulunduğu ve sivillerin öldürüldüğü yönündeki raporların ardından, başkent Kopenhag'daki büyükelçilikte bulunan 15 Rus çalışanı sınır dışı etmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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