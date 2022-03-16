Rusya'dan yola çıkan "Lilac" gemisi Mersin'e ulaştı - Haberler

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Rusya'dan yola çıkan "Lilac" gemisi Mersin'e ulaştı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.

MERSİN (AA) - Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.

Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.

Rusya'dan yola çıkan Lilac gemisi Mersin'e ulaştı

Rusya'dan yola çıkan Lilac gemisi Mersin'e ulaştı

Rusya'dan yola çıkan Lilac gemisi Mersin'e ulaştı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mersin, Rusya, Mart, Gemi, Güncel, Haberler

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