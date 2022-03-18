Rusya'dan yola çıkan "Glard 1" gemisi Mersin'e ulaştı - Haberler

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Rusya'dan yola çıkan "Glard 1" gemisi Mersin'e ulaştı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Rusya'dan yola çıkan

Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'ndan yola çıkan "Glard 1" isimli gemi, Mersin açığındaki deniz platformuna ulaştı.

MERSİN (AA) - Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'ndan yola çıkan "Glard 1" isimli gemi, Mersin açığındaki deniz platformuna ulaştı.

Rusya bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki gemi, Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

Kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından yük boşaltılması için sevkiyat işlemi başlatıldı.

Gemideki 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı, deniz altındaki boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.

Sevkiyatın gün boyu sürmesi bekleniyor.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Rostov, Mersin, Rusya, Gemi, Güncel, Haberler

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