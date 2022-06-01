Rusya'dan VPN teknolojisine rekor harcama! - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, hiç kuşkusuz birçok açıdan olumsuz sonuçlar doğuruyor. Büyük şirketler ve birçok ülke, tepkilerini koymak adına Rusya'ya karşı katı yaptırımlarda bulunuyor. Hal böyle olunca Rus toplumu, teknolojinin getirdiği birçok ihtiyaçtan mahrum bırakılıyor. Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından internete erişmek için Rusya, VPN teknolojisine yöneldi.

Rusya, VPN teknolojisi için 9,8 milyon dolar harcadı

Rusya Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmişti. O günden bu yana teknoloji alanında birçok yaptırıma maruz kaldı. İnternet ortamında Rusya'ya uygulanan sansürden sonra milyonlarca Rus internet kullanıcısı VPN uygulamalarına akın etti.

Rusya'dan Google'a dava!

Rusya, halkını internet sansüründen minimum düzeyde zarar görmesi için 236 adet sözleşme imzaladı. Sözleşmelerin değeri, işgal gününden bu yana 9,8 milyon dolara ulaştı. Bölgelere göre bakıldığında ise hükümet, Moskova için 2,4 milyon dolar harcama yaptı.

Moskova'yı 1.8 milyon dolar ile Krasnoyarsk takip ediyor. Ek olarak sektörlere göre bakıldığında "Yasama Ajansları" 2,3 milyon dolarlık bir yatırıma sahne oldu. Ardından 1,9 milyon dolar ile "Bilgi Teknolojisi ve İletişim", 5 milyon dolar ile de "Sağlık ve Acil Servisler" sektörleri yer aldı.

Öte yandan Kremlin de kendilerine karşı tutumları gerekçesiyle 1500'den fazla web sitesini engelledi. hal böyle olunca Rus toplumu bu sitelere erişmek için VPN kullanıyor. VPN uygulamalarına olan talep, savaş öncesi seviyelere kıyasla yüzde 2692 oranında artış gösterdi.

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