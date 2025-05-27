Rusya'dan Ukrayna'ya Üçüncü Büyük İHA Saldırısı

Rusya'dan Ukrayna'ya Üçüncü Büyük İHA Saldırısı
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Rus kuvvetleri, Ukrayna'ya 355 insansız hava aracı göndererek son üç günde gerçekleştirdiği en büyük saldırılardan birini düzenledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, 233 İHA'nın imha edildiğini ve 55'inin kaybolduğunu duyurdu.

KİEV, 27 Mayıs (Xinhua) -- Rus kuvvetleri, pazar gecesi boyunca Ukrayna'ya 355 insansız hava aracı (İHA) göndererek üç gün içindeki üçüncü büyük hava saldırısını gerçekleştirdi.

Interfax- Ukrayna Haber Ajansı'nın ülkenin Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre 233 İHA açılan ateş sonucu imha edilirken, 55'i radarlardan kayboldu ya da elektronik harp araçlarıyla bastırıldı.

Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı 9 seyir füzesinin tamamı da düşürüldü. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından fırlatılan mermilerin Ukrayna'da beş ayrı noktaya, düşürülen İHA parçalarının ise 10 noktaya isabet ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'nın 13'ü Moskova bölgesi üzerinde olmak üzere gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait 110 İHA'yı engelleyip imha ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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