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Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı İddiası: Anlaşmaya Rağmen Saldırılar Devam Ediyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapılarına saldırmayı sürdürdüğünü duyurdu. Belgorod bölgesindeki enerji tesislerine saldırı sonucunda elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapılarına saldırı düzenlemeye devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Belgorod bölgesindeki enerji altyapı tesislerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bölgenin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını tek taraflı vurmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev, birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine karşılıklı saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.

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Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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