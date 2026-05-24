Ukrayna: Rusya, biri "Oreşnik" olmak üzere 90 füze ve 600 SİHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 90 füze ve 600 SİHA kullanıldı, 55 füze ve 549 SİHA imha edildi. Kiev'de ölü sayısı 2, yaralı sayısı 56'ya yükseldi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece düzenlediği hava saldırıları sırasında biri "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzesi olmak üzere 90 füze ve 600 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye yönelik füze ve SİHA'lar ile yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırı sırasında Ukrayna'ya bir "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzesi olmak üzere 90 füze ve 600 SİHA fırlattığı kaydedildi.

Hava savunma kuvvetlerince 55 füze ile 549 SİHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, kalanların ülkedeki 54 noktaya isabet ettiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, yerel basına yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehrine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda "Oreşnik" füzesini kullandığını ifade etti.

Kiev'e yapılan saldırıda ölenlerin sayısı 2, yaralı sayısı ise 56'ya çıktı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente bu gece düzenlediği saldırı sonucu ölü sayısının 2'ye, yaralı sayısının ise 56'ya çıktığını açıkladı.

Kliçko, bu sabah yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle Kiev'de bazı apartmanların hasar gördüğüne dikkati çekerek, "Başkentin tüm ilçelerinde hasar meydana geldi." ifadesini kullanmıştı.

Vitaliy Kliçko, saldırılar sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
