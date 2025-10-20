Haberler

Rusya'dan Türkiye ve Katar'a Afganistan-Pakistan Ateşkesine Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Zaharova, iki ülke arasında barış ve güvenliğin sağlanması için diyalog ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Katar yetkililerinin arabuluculuğunda Kabil ile İslamabad arasında ateşkes sağlandığını hatırlatarak, "Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde karşılıklı ateşkes sağlanması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan ile Pakistan'ın diyalog ve anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik yollarla çözme konusundaki kararlılığının, iki dost ülke arasında barışın sağlanmasının temeli ve bölgesel güvenliğin oluşturulmasında önemli unsur olduğunu vurgulayarak, Kabil ve İslamabad'a, terörle mücadele de dahil karşılıklı işbirliğini genişletme çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Bahçeli talimat verdi! MHP 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerine başlıyor

Devlet Bahçeli talimat verdi! MHP yakında kapınızı çalabilir
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Hüseyin Yayman'dan CHP'li Mahir Başarır'ın sözlerine sert tepki

Başarır'ın o sözlerine sert tepki: Milletimiz ne mal olduğunuzu...
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Bahçedeki otları yaktı, alevlerin arasında hayatını kaybetti

Ölümün böylesi! Yaktığı otların arasında can verdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı

Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.