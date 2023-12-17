Rusya'dan Türk Vatandaşlığı Alan Kişi, İcra Takibi Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulundu

Rusya'dan Türk vatandaşlığına geçen ve adını değiştiren bir kişi, kendisi hakkında düzenlenen 15 milyon 500 bin liralık icra takibi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İcra takibi başlatan 2 kişi hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Rusya'da yaşayan R.M., Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde villa satın aldı. Taşınmaz satın aldığı için Türk vatandaşlığına geçen R.M., adını ' Süleyman Aslan' olarak değiştirdi. Aslan, ekim ayında gelen 15 milyon 500 bin liralık icra takibi nedeniyle şoke oldu. 2 kişi adına düzenlenen 2 senetle hakkında 15 milyon 500 bin liralık icra takibi başlatıldığını öğrenen Aslan, senetlerde alacaklı gözüken N.S. ile A.Y. hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

'ELDEN 2 KEZ 500 BİN DOLAR VERDİK'

Şikayet nedeniyle 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan N.S. ile A.Y. ise suçlamaları kabul etmedi. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinde; araç kiralama işi yaptıklarını, kendilerinden araç kiralayan soyadını bilmedikleri Cumali adlı kişinin aracılığıyla Süleyman Aslan ile tanıştıklarını, Cumali'nin kendilerine 'Süleyman Aslan Bitcoin'den iyi para kazanıyor. Siz de ona yatırım için para verirseniz paranızı ikiye katlar' dediğini, bu nedenle 2 kez elden 500 bin dolar verdiklerini, karşılığında ise 8 ve 7,5 milyon liralık 2 senet imzalattıklarını öne sürdü. İfadeleri sonrası 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

'BU SENETLERİ İMZALAMADIM'

Süleyman Aslan, Türk isminin sadece devletin resmi kurumlarınca ve vatandaşlık almak için yardımcı olan büro tarafından bilindiğini anlattı. Emlak işlemleri sırasında birçok evrak imzaladığını belirten Aslan, "Tanımadığım kişiler, 15 milyon 500 bin liralık senet oluşturmuş. Bu insanları tanımıyorum ve bu senetleri imzalamadım. Türkiye'yi, Türk halkını seviyorum ben de Türküm. Kişisel görüşüm, organize bir suç örgütü tarafından dolandırılmaya çalışıldığım yönünde. Artık ailemin güvenliğinden korkuyorum ve bu yüzden Türkiye'yi terk ettim" dedi.

'ALACAKLI KİŞİLERİ TANIMIYOR'

Süleyman Aslan'ın avukatı Ali Şan ise müvekkilinin Türkiye'ye yerleşmek amacıyla geldiğini, bir taşınmaz satın aldığı için Türk vatandaşlığına geçtiğini, adını değiştirdiğini anlattı. Aslan'ın Türk vatandaşı olduktan bir müddet sonra icra dairesinden 2 adet tebligat geldiğini aktaran Şan, "Tebligatları açtığı zaman icra takibinin senede dayalı olduğu ortaya çıkıyor. Senetleri incelediğinde, ilkinin 7 milyon 500 bin lira olduğunu, diğerinin 8 milyon TL olduğu ortaya çıkıyor. Senette alacaklı olan kişileri tanımıyor. Herhangi bir ticari münasebeti de bulunmamaktadır. Senetleri incelediğimizde dikkat çekici bir husus var. Senetlerde Türk ismi ve TC kimlik numarası yer alıyor. 'TC kimlik numaranı bilebilecek konumda kimler var' diye sorduk. 'Resmi makamlar olabilir. Onun haricinde Türk vatandaşlığı esnasında imzaladığım çok fazla evrak var' dedi. Kendisine vatandaşlık süresince bir ailenin yardımcı olduğunu, bu aile vasıtasıyla evrakın bu şekilde imzalatılmış olabileceğini söyledi" dedi.

Konuya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Şan, "Hukuksal anlamda icra hukuk mahkemesi nezdinde itirazlarımızı yaptık. Bir evrakı imzalarken mutlaka neyi imzaladığınızı bilmeniz gerekir. Bilmediğiniz bir evrakla karşı karşıyaysanız, mutlaka çevrenize sorun ve avukatınıza danışın. Nitekim sonuçları çok ağır olabiliyor" diye konuştu.