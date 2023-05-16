Rusya'dan sonra Ukrayna'da da orman yangını

Rusya'nın güneybatısında çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından Ukrayna'nın kuzeyinde de orman yangını çıktı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin 15 Mayıs yerel saatle 14.30 sıralarında, başkent Kiev'in kuzeyindeki bir ormanlık bölgenin yandığına ilişkin ihbar aldığı ifade edildi. Yangına müdahalede Ulusal Muhafızların da görev aldığı aktarıldı.

RUSYA'DA ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Rusya'nın güneybatısındaki Kurgan, Tümen ve Sverdlovsk bölgelerini kapsayan orman yangınlarının kontrol altına alındığı ifade edildi. Yine bu bölgelerde yer yer çalı yangınlarının görüldüğü ve müdahale edildiği aktarıldı.