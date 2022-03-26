Rusya'dan Putin'e "kasap" diyen Biden'a "tedavi" önerisi - Haberler

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Rusya'dan Putin'e "kasap" diyen Biden'a "tedavi" önerisi

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya'dan Putin'e

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kasap" diyen ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstererek "Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kasap" diyen ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstererek "Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur." dedi.

Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi. Biden'ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, "ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam." yorumunu yaptı.

NATO toplantısı için Avrupa'ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için "kasap" ifadesini kullanmıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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