Rusya'dan Polonya'ya Sınır Kapama Kararını Gözden Geçirme Çağrısı

MOSKOVA, 12 Eylül (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'ya Belarus sınırını kapatma kararını vakit geçirmeksizin yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı.

Zaharova, perşembe günkü basın toplantısında Polonya'nın söz konusu eylemlerinin, "Avrupa'nın merkezinde gerilimi daha da tırmandırma politikasını meşrulaştırmayı" amaçladığını söyledi.

Zaharova, "Polonya'nın tek taraflı eylemleri, Polonya-Belarus sınırını ticaret için kullanan uluslararası ortaklarına ciddi zarar verecektir" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, salı günü yaptığı açıklamada Rusya-Belarus askeri tatbikatı Zapad-2025'i "çok agresif" diye niteleyerek, tatbikat nedeniyle perşembe gece yarısından itibaren Belarus ile olan sınırı tamamen kapatacaklarını söylemişti.

Söz konusu tatbikatın düzenli şekilde gerçekleştirildiğini ve tatbikata ilişkin uygun düzeyde kamuoyu bilgilendirilmesi yapıldığını kaydeden Zaharova, Polonya da dahil olmak üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üye tüm ülkelerin temsilcilerinin tatbikatları izlemeye davet edildiğini vurguladı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı salı günü Polonya maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak Polonya'nın kararını sözlü olarak protesto etti.

Polonya'nın tek taraflı hamlesinin, tüm AB-Belarus sınırını etkileyebileceğini belirten bakanlık, bunun sınırdan insan ve mal geçişlerini de aksatabileceğini ifade etti.